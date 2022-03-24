Роспотребнадзор: россияне стали чаще болеть «стелс-омикроном»

Доля зараженных «стелс-омикроном» в России растет: эта разновидность коронавируса встречается практически во всех субъектах. Но специалисты не ожидают скачка заболеваемости, сообщил руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Доля BA.2 в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», присутствуя практически во всех регионах страны», пояснил Хафизов РИА «Новости».

Резкого увеличения заболеваемости не ожидается, поскольку большая часть россиян имеет антитела после прививки или перенесенной болезни. Специалист отметил, что суточный прирост новых случаев Covid-19 в Москве близок к минимальным значениям за все время пандемии. И похожая картина наблюдается по всей стране.

Напомним, у штамма «омикрон» ученые выявили несколько подвидов: BA.1, BA.2, BA.3. Разновидность ВА.2 получила название «стелс-омикрон» за быструю скорость распространения.

Благодаря этому свойству «стелс-омикрон» может быстро стать доминирующим в мире, предупредил Минздрав РФ в середине марта. ВА.2 уже вызвал сильнейшие вспышки Covid-19 в Китае и Германии.

Москва, Наталья Рязанова

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