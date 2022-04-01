В России за сутки 45 998 человек выздоровели от Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса продолжает снижаться, но держится на высоком уровне. За минувшие сутки выписаны 45 998 человек, победивших вирус, а накануне их было на 8,9% больше (50 496 человек).

Общее число выздоровевших достигло 16 884 785 человек, а общее число больных – 17 862 089. За прошедшие 24 часа в России выявили 19 164 новых случая Covid-19.

Постоянное наблюдение врачей требуется все меньшему числу зараженных.

«Количество госпитализаций за сутки составило 3 754 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 44 регионах», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Еще в шести субъектах РФ число госпитализаций осталось без изменений.

За сутки умерли 342 человека, за весь период пандемии – 369 064.

Напомним, Роспотребнадзор предложил отменить ПЦР-тесты для россиян, возвращающихся в страну через сухопутные границы РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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