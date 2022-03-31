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Четверг, 31 марта 2022, 14:59 мск

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В России хотят отменить ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ

Въезжающим через сухопутные границы РФ россиянам, вероятно, в скором времени не придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и заполнять анкету на сайте «Госуслуг». Отменить эти требования предлагает Роспотребнадзор.

Ранее ПЦР-тесты стали необязательны для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте. В постановление главного государственного санитарного врача РФ хотят внести дополнение, которое позволит не сдавать тест.

«Абзац первый пункта два после слов «автомобильного сообщения» дополнить словами «а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок Государственной границы Российской Федерации»», – указано в проекте документа.

Накануне российские власти сняли введенные из-за пандемии Covid-19 ограничения на пересечение сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. В частности, были упрощены правила выезда в эти страны для россиян. Кроме того, сняты ограничения для граждан Казахстана на въезд в Россию, а также для иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Пандемия коронавируса, Россия, Транспорт, Туризм, Коронавирус из Китая,