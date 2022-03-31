Число госпитализаций с Covid-19 падает третий день подряд

Число новых пациентов ковидариев снова уменьшилось после резкого скачка 29 марта. За сутки госпитализировали 3 855 человек – на 10,3% меньше по сравнению с предыдущим днем.

«Количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,3%. Увеличение госпитализаций отмечено в 40 регионах страны, снижение – в 42 регионах», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Специалисты добавили, что в трех субъектах число новых пациентов за сутки не изменилось.

Суточный прирост больных составил 19 277 человек, а общее число заболевших достигло 17 842 925. Накануне новых больных было 20 145 человек. Москва – единственный регион, где за 24часа выявили более тысячи новых случаев Covid-19 – 1130. В Санкт-Петербурге 931 новый больной, в Подмосковье – 392.

Смертность также снизилась: за минувшие сутки зарегистрировали 345 летальных исходов, накануне – 352.

На 31 марта выписаны в связи с выздоровлением 50 496 человек, на 1,2% меньше, чем днем ранее (51 085).

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала недельный рост смертности от коронавируса на 43%. За неделю в мире выявили более 10 млн новых больных Covid-19, а число летальных случаев превысило 45 тыс.

Москва, Наталья Рязанова

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