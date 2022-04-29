В Роспотребнадзоре не ждут вспышку Covid-19 из-за «стелс-омикрона»

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии предпосылок для роста заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников из-за «стелс-омикрона». Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина, отметив, что рано расслабляться и считать, что эпидемии уже нет.

Специалист пояснила, что «стелс-омикрон» (вариант BA.2) «широко представлен во всех регионах России, не только в Москве, Московской области». «Предпосылок для того, что за счет перемещения населения по территории России будет вспышка из-за распространения варианта BA.2, пока нет»,– цитирует Черкашину ТАСС.

Эксперт при этом подчеркнула, что нынешняя ситуация со спадом заболеваемости может оказаться временной. Она советует носить маски в помещениях с большим скоплением людей, не забывать о гигиене рук и больше времени проводить на свежем воздухе.

По информации Роспотребнадзора, «омикрон»-штамм является доминирующим в России. Доля «стелс-омикрона» в центральной части России составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», отмечали в ведомстве.

Ученые выявили у штамма «омикрон» несколько подвидов: BA.1, BA.2, BA.3. Разновидность ВА.2 получила название «стелс-омикрон» за быструю скорость распространения.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о существующих рисках возникновения новой волны заболеваемости коронавирусом в России. По его прогнозу, всплеск возможен в конце мая – начале июне.

Москва, Наталья Петрова

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