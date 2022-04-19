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Вторник, 19 апреля 2022, 15:44 мск

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Роспотребнадзор считает, что говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано

В России наблюдается относительная стабилизация эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, говорить о завершении пандемии пока не приходится. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Covid-19 все еще остается значимой угрозой для жизни и здоровья россиян, подчеркнула глава ведомства Анна Попова в ходе селекторного совещания c управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По данным ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на штамм «омикрон», 0,5% – на «дельту», 2% на прочие недоминирующие варианты.

Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора Попова поручила держать ситуацию на контроле и в случае необходимости принимать меры.

Как ранее сообщал оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки в России было выявлено 8,6 тысячи новых случаев Covid-19, скончались 235 человек.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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