Суточная заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться

За последние сутки в России выявлено 7 047 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 317 меньше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением Covid-19.

Вместе с тем, за последние 24 часа количество госпитализаций снизилось на 44% до 1 442 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 147 человек. Вчера сообщалось о 157 летальных исходах.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупреждал, что в июне в России возможна новая волна заболеваемости Covid-19.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»