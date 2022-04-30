Глава Минздрава РФ предупредил о приближении новой волны Covid-19

В России в ближайшее время возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ситуация с Covid-19 может обостриться в июне.

«По нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», – цитирует министра РИА «Новости».

Мурашко подчеркнул, что в такой ситуации «очень важно ревакцинироваться». По его словам, нужно не ждать, когда опять поднимается волна заболеваемости, а заниматься профилактикой.

Согласно обновленным данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 7,3 тысячи новых случаев коронавируса, что на 347 меньше, чем днем ранее. При этом за 24 часа были госпитализированы 2,5 тысячи человек. Зафиксировано 157 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пандемия еще не закончилась.

Москва, Светлана Антонова

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