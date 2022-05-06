Число госпитализаций с Covid-19 выросло в 32 регионах России

Число госпитализаций больных коронавирусом продолжает расти в 32 регионах России. Общее число новых пациентов ковидариев по стране за сутки снизилось до 2 845 человек, на 12,4% по сравнению с предыдущим днем.

«Количество госпитализаций снизилось на 12,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах страны, снижение – в 46 регионах. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки по стране выявили 5 541 новый случай Covid-19. Больше всего новых больных в Москве (526 человек), Санкт-Петербурге (364), Краснодарском крае (211). За то же период зарегистрировано 136 летальных исходов.

Суточный прирост выздоровевших от коронавируса увеличился до 9 408 человек, на 7,9% по сравнению с предыдущим днем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру от коронавируса или последствий пандемии умерли 14,9 млн человек. Данные приведены за 2020-2021 годы.

Москва, Наталья Рязанова

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