В России выявили около 5,5 тыс. больных Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 5 447 новых случаев Covid-19. Число госпитализаций и выздоровевших пациентов ковидариев уменьшилось по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в пяти регионах страны, снижение – в 75 регионах», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа из ковидариев выписали по выздоровлению 6 682 человека. Это на 22,7% меньше, чем днем ранее (8 649 человек).

Врачи подтвердили 118 летальных исходов за сутки, за все время пандемии – 376 946. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года от коронавируса и его последствий скончалось в среднем 14,9 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

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