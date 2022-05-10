До 4,5 тысячи упал суточный прирост больных Covid-19 в России

В России выявили 4 531 новый случай заболевания коронавирусом, что на 499 человек меньше показателя предыдущего дня. За сутки 5 014 человек выписаны в связи с выздоровлением, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших оказалось на 15,9% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных также снизилось: в стационары попали 1000 человек с подтвержденным Covid-19.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 000 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах, снижение – в 47 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа зарегистрирован 101 летальный исход.

Москва, Наталья Рязанова

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