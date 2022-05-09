В России выявили более 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В России за прошедший день еще 5 030 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Тем временем, медики рекомендовали не пренебрегать масками участникам массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

За минувшие сутки в больницы с Covid-19 попали 1 218 человек. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 42 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

103 заболевших коронавирусом скончались за последние 24 часа. В результате общее число жертв пандемии выросло до 377 049. 5 959 человек успешно справились с болезнью за прошедшие сутки, а за весь период выздоровели 17 609 357 инфицированных.

Сегодня россияне празднуют День Победы, в городах проходят торжественные парады и ставшие уже традиционными шествия «Бессмертного полка». В таких условиях людям не удастся избежать тесного контакта друг с другом. В этой связи эпидемиологи советуют пользоваться средствами индивидуальной защиты, в особенности тем, кто не болел коронавирусом.

Москва, Зоя Осколкова

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