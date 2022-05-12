В России за сутки втрое выросло число госпитализированных с Covid-19

В России за минувший день выявлено 4 065 новых случаев заражения коронавирусом – это немного меньше, чем накануне (4 102), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

За сутки было госпитализировано 3 353 пациента с ковидом – почти в три раза больше по сравнению с предшествующим днем (3 132). Увеличение количества госпитализаций зафиксировано в 73 регионах страны, снижение – в семи субъектах РФ, отметили в оперштабе.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Санкт-Петербурге – 321, Москве – 294 и в Татарстане – 189.

Число выздоровевших от коронавируса за последние 24 часа увеличилось на 6 930. Вместе с тем, за сутки зарегистрировано 111 случаев смерти среди больных Covid-19 – на 13 больше, чем днем ранее.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что, несмотря на спад заболеваемости Covid-19, инфекция не ушла из России. Министр отметил, что в настоящее время «активно болеют больше 100 тысяч человек».

Москва, Наталья Петрова

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