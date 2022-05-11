В России выявили еще 4,1 тысячи заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 4 102 новых случая коронавируса. Это минимальное значение с конца апреля 2020 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы попали 1 132 больных Covid-19. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 32 регионах. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 5 043 человека, скончались 98 пациентов.

Таким образом, в России за все время пандемии зарегистрировано 18 241 329 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 248 умерших и 17 619 414 выписанных.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко констатировал спад заболеваемости Covid-19, но также напомнил о важности борьбы с распространением инфекции. «Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек сегодня активно болеют», – сказал глава Минздрава на форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Министр добавил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.

Москва, Зоя Осколкова

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