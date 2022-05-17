Число новых пациентов ковидариев за сутки выросло почти в 2,5 раза

За сутки 2 772 человека с подтвержденным Covid-19 оказались в больницах, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. За предыдущие сутки госпитализировали 1 127 человек.

«Число госпитализаций за сутки составило 2 772 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 146%. Увеличение отмечено в 75 регионах страны, снижение – в 6 регионах», – говорится в сообщении на сайте оперштаба.

Выявлено 4 122 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев Covid-19 выявили в Санкт-Петербурге (326), Москве (212), Татарстане (183). За сутки подтверждены 110 летальных исходов.

По данным оперштаба, коллективный иммунитет в России упал до 39,2%. Однако число выписанных в связи с выздоровлением от коронавируса заметно превышает число новых больных. За минувшие 24 часа вирус победили 5 984 человека.

В России начались испытания вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц. Препарат уже получили несколько добровольцев, никаких негативных реакций на прививку у них нет.

Москва, Наталья Рязанова

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