Роспотребнадзор предупредил об осенней волне Covid-19

Новая волна заболеваемости коронавирусом может прийти в Россию осенью, предупредила замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее мнению, Covid-19 все больше проявляет признаки сезонности.

Осенью традиционно происходит всплеск заболеваемости респираторными инфекциями. В это же время возможен рост новых случаев Covid-19.

«В связи с тем, что Covid-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», – сказала Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», специалисты Роспотребнадзора не ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом в ближайшее время. Все благодаря тому, что большинство россиян приобрело защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию.

Москва, Наталья Рязанова

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