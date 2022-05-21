В России за сутки коронавирусом заболели более 5 тыс. человек

В России за минувшие сутки выявлено 5 034 новых случаев заражения коронавирусом – это немного меньше, чем накануне (5 089), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа был госпитализирован 1 971 пациент с ковидом, что на 5,3% меньше сравнению с предшествующими сутками. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 31 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 6 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

За сутки от последствий коронавируса скончались 102 человека (накануне 96). Вместе с тем, выздоровели за сутки 6 288 человек.

Всего в России за время пандемии подтверждено 18 288 740 случаев заражения Covid-19, скончались 378 270 больных, выздоровели 17 683 089.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране осенью.

Москва, Наталья Петрова

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