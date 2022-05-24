Британские медики нашли миокардит у каждого восьмого пациента ковидария

Врачи выявили миокардит у каждого восьмого, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. Часть бывших пациентов ковидариев заработали повреждение почек и даже мультисистемный воспалительный процесс.

Ученые из Университета Глазго и британской Национальной службы здравоохранения в течение года наблюдали за 159 пациентами с Covid-19. В выборку попали пациенты, госпитализированные с мая 2020 года по март 2021 года. Отчет об исследовании опубликован на сайте университета.

Ученые пытались разобраться, почему люди так долго чувствуют недомогание после перенесенного коронавируса. Участники исследования регулярно проходили обследование, и их результаты сравнивали с контрольной группой. В анкетах участники часто жаловались на депрессию и тревожность даже после выписки.

В течение 450 дней после выхода из ковидария каждый седьмой пациент снова попал в больницу или умер. Два из трех переболевших в тот же срок обращались за амбулаторной помощью. При этом, более здоровые люди без вредных привычек могли получить более серьезные последствия коронавируса, чем люди с хроническими болезнями.

Напомним, Минздрава РФ выяснил, что первый удар при Covid-19 приходится на нервную систему, когда пропадает обоняние. В дальнейшем она страдает даже после выписки – вплоть до изменения памяти.

Москва, Наталья Рязанова

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