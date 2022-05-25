В КНДР число больных лихорадкой превысило три миллиона человек

Число больных лихорадкой в КНДР достигло 3 064 880 человек при общей численности населения в стране в 25,8 млн жителей. За пять дней количество случаев в стране выросло на миллион. Подтверждены 68 летальных исходов, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Общее число пациентов с конца апреля составляет более 3 064 880 человек. Из них 2,74 млн (89,448 %) выздоровели, а более 323 тыс. находятся на лечении», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки медики выявили 115 970 человек с повышенной температурой и симптомами лихорадки. Смертей не было, а 192 870 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Северная Корея предоставила слишком мало данных, чтобы подтвердить, являются ли все случаи лихорадки вспышкой Covid-19. По данным организации, в стране не проводилась вакцинация от коронавируса. ВОЗ предложила КНДР помощь в борьбе с заболеванием, но ответа пока не получила, передает «Ренхап».

Власти КНДР 12 мая заявили о первых подтвержденных случаях заражения Covid-19. У нескольких больных выявили омикрон-штамм, который отличается высокой заразностью.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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