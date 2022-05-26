Почти 6,5 тыс. россиян выздоровели от Covid-19 за сутки

За сутки 6 455 человек выписаны в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Госпитализированы с тем же диагнозом 2 060 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших снизилось по сравнению с предыдущим днем (6 705 человек) на 3,7%. Общее число победивших инфекцию выросло до 17 713 532 человек.

«Число госпитализаций за сутки составило 2 060 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах, снижение – в 45», – говорится в сообщении на сайте оперштаба.

За сутки подтвержден 91 летальный исход.

Как сообщал «Новый День», в России перестали выпускать вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» из-за отсутствия заявок от регионов. Коллективный иммунитет на основе привитых и переболевших россиян к 20 мая снизился до 36,8%.

Москва, Наталья Рязанова

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