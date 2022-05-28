Число новых случаев Covid-19 в России упало, а госпитализаций – выросло

За минувшие сутки в России выявили 4 556 новых случаев коронавируса. За тот же период 5 844 человека выписаны по выздоровлению после инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По сравнению с предыдущим днем число выздоровевших снизилось на 3,6%. А число госпитализаций увеличилось на 6,8%.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 106 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 регионах, снижение – в 35 регионах», – говорится в сообщении.

Подтверждено 86 летальных исходов за минувшие 24 часа, за все время пандемии – 378 870.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина призвала россиян готовиться к новой волне Covid-19. По ее мнению, очередной всплеск заболеваемости в Европейских странах может дойти и до России, передает радио Sputnik.

Москва, Наталья Рязанова

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