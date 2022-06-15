В Германии заявили о новой волне коронавируса

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в среду, 15 июня, заявил, что Германия сталкивается с новой волной COVID-19, призвав наиболее уязвимых людей принять четвертую дозу вакцины, – сообщает Rheinische Post.

В интервью изданию глава германского минздрава сказал: «Предполагаемая нами этим летом волна COVID-19, к сожалению, стала реальностью. Это означает, что в ближайшие несколько недель станут для нас напряженными».

Карл Лаутербах также рекомендовал пожилым и больным людям без промедления принимать бустерную дозу и посоветовал носить маски в помещении. «Это не защищает от заражения полностью, но помогает предотвратить тяжелые формы заболевания», – заявил он.

В связи со снижением случаев заражения коронавирусом весной, в мае Германия отказалась от большинства мер по социальному дистанцированию, в результате чего цифры новых заражений начали быстро расти.

Согласно данным Института наблюдения за состоянием здоровья имени Коха, опубликованным в среду, 15 июня, за последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 92 344 новых случаев заражения COVID-19. Недельная заболеваемость составила 472,4 случая на 100 000 жителей. Количество госпитализированных в реанимацию также увеличивается, хотя и остается значительно ниже, чем в начале года.

Германия ослабила свои ограничения с марта, разрешив непривитым людям вернуться в рестораны и магазины и отменив требование работать из дома. Ношение маски больше не является обязательным в школах, офисах и магазинах.

Берлин, Иван Бабурин

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