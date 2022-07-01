Коронавирус выявили еще у 3155 жителей России

В России за минувшие сутки выявлено 3155 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 49 случаев больше, чем накануне (3106), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 растет третий день подряд, но остается на минимальном с апреля 2020 года уровне.

В больницы за вчерашний день попали 1148 пациентов с ковидом – на 3,9% меньше по сравнению с предшествующими сутками (1195). «Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 43 регионах страны», – уточнили в оперативном штабе.

За сутки подтверждено 53 летальных исхода среди больных Covid-19. Выздоровели 3 388 человек.

Всего в России зарегистрировано 18 433 394 случая инфицирования коронавирусом, умерли 381 165 больных.

Напомним, Роспотребнадзор с 1 июля отменил все антиковидные ограничения, в том числе масочный режим.

Москва, Наталья Петрова

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