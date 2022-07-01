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Пятница, 1 июля 2022, 10:41 мск

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Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения

Роспотребнадзор принял решение об отмене всех ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. «Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», – говорится в сообщении.

С 1 марта в России поэтапно снимали ограничительные меры для различных отраслей экономики, образовательных организаций и социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Таким образом, отмена ограничений не привела к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», – отмечается в заявлении ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре допустили, что при ухудшении обстановки по Covid-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Ситуация остается на строгом контроле.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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