Число новых пациентов ковидариев упало вдвое за сутки

Порядка 510 пациентов с подтвержденным Covid-19 пополнили стационары в России за сутки. Это вдвое меньше, чем днем ранее, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Число госпитализаций за сутки снизилось на 54%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение – в 63», – пояснили в оперштабе.

За сутки выявили 3 080 новых случаев Covid-19. Общее число больных коронавирусной инфекцией достигло 18 439 759 человек. В минувшие 24 часа подтверждено 47 летальных исходов.

Число россиян, победивших вирус, уменьшилось на четверть, до 2 595 человек. Накануне выписанных в связи с выздоровлением было 3 488 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 3 июля в мире выявили 548 309 763 человек, зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки зарегистрировали 445 256 новых случаев.

Москва, Наталья Рязанова

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