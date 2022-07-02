За сутки еще 3 488 россиян выздоровели от Covid-19

Число выписанных пациентов ковидариев продолжает расти. За минувшие сутки выздоровели еще 3 488 человек, что за 3% больше предыдущего дня (3 388 человек), следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций снизилось за сутки на 3,1%. На 2 июля зарегистрированы 1 112 новых пациентов с коронавирусом, нуждающихся в лечении в стационаре. В 35 регионах число госпитализаций выросло, а в 40 – уменьшилось.

Суточный прирост новых больных с Covid-19 составил 3 285 человека. Во многих регионах число новых случаев заражения измеряется единицами. Больше всего новых больных выявили в Москве (396 человек), Санкт-Петербурге (257), Подмосковье (249), Ростовской (116) и Воронежской (103) областях.

Подтвержден 51 летальный исход за сутки.

Накануне Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ведомство отметило устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19 за последние четыре месяца.

Москва, Наталья Рязанова

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