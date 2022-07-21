Заболеваемость Covid-19 в России перевалила за 6 тысяч случаев в сутки

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые с апреля превысила 6 тысяч человек. Количество смертей от последствий Covid-19 продолжает оставаться на низком уровне, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в стране зарегистрирован 6 391 новый случай заражения коронавирусом – это на 12,4% больше, чем накануне (5 685).

Число госпитализаций при этом выросло на 7,7%: за прошедший день в больницы попали 1 195 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – уточнили в оперативном штабе.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 4 529 больных Covid-19. При этом коронавирус за последние 24 часа стал причиной смерти 42 человек. Накануне сообщалось о 37 умерших от последствий коронавирусной инфекции.

Всего в России с начала пандемии выявлено 18 511 120 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 382 039 пациента.

Подъем заболеваемости Covid-19 в стране связан с распространением более заразных подвидов «омикрон»-штамма коронавируса. На этой неделе стало известно о пяти случаях инфицирования подвариантом BA.2.75 «Кентавр». Заразившиеся выявлены в Москве. У всех болезнь протекает в легкой форме.

Москва, Наталья Петрова

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