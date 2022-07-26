В России суточное число госпитализаций с Covid-19 выросло более чем вдвое

В России второй день подряд снижается суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом. При этом за минувший день заметно увеличилось число смертей от инфекции и количество госпитализаций больных Covid-19, следует из данных федерального оперштаба.

За последние 24 часа в стране подтверждено 6 183 новых случая коронавирусной инфекции, что на 5,9% меньше, чем накануне (6 571).

Меж тем число госпитализаций пациентов с ковидом за сутки выросло в 2,1 раза по сравнению с предшествующих днем – в больницах оказались 1 664 человека (+119,2%).

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 14 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 1 субъекте РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За прошедший день подтверждено 47 летальных исходов среди заболевших коронавирусом – это на 13 больше, чем сутками ранее.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, за минувшую неделю заболеваемость Covid-19 в России выросла в полтора раза. В Роспотребнадзоре ранее допустили возвращение антиковидных ограничений в случае подъема заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

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