В Южной Корее выявили более 100 тысяч новых случаев Covid-19

Число новых больных коронавирусом в Южной Корее превысило 100 тыс. за сутки. Подобный уровень распространения инфекции отмечен впервые за три месяца, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

За сутки выявили 100 285 новых больных, из них 532 приехали из-за границы. В KDCA отметили, что новая волна Covid-19 возникла из-за высокой заразности подварианта омикрон-штамма BA.5.

Накануне число смертей от коронавируса в России заметно увеличилось, а число госпитализаций выросло в 2,1 раза.

Минздрав РФ предупредил о быстром распространении подвида омикрон-штамма «Кентавр» (ВА.2.75). Специалисты пока не нашли особых симптомов или свойств вируса по сравнению с другими подвидами Covid-19. Минздрав предупредил, что у некоторых граждан из групп риска «Кентавр» может вызвать более тяжелую форму заболевания.

Сеул, Наталья Рязанова

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