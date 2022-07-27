Ученые нашли источник пандемии Covid-19

Вызвавший пандемию коронавирус мог передаться человеку от животных, которых продавали на рынке Хуанань в китайском городе Ухань. К такому выводу пришли две группы ученых, проводивших исследования независимо друг от друга.

Первая группа использовала географический подход. По сообщениям в соцсетях они установили, что первые 155 заболевших работали или покупали товары на уханьском рынке.

Это место известно торговлей живыми или свежезабитыми животными. Лотки торговцев стоят очень близко, и животные могли обменяться инфекцией. Но ученые не смогли установить, какое именно животное стало посредником и передало вирус человеку.

Вторая группа исследовала геном первого вируса и нашла две его линии: А и В. Самые первые восемь больных могли обменяться вирусами, которые в итоге мутировали в Covid-19. Согласно данным исследования, первые больные работали на рынке и заразили тех, кто жил рядом торговой точкой. Позже вирус быстро распространился.

Один из автором исследования Майкл Вороби был приверженцем теории, что пандемия началась из-за утечки из лаборатории. Но после изучения всех данных заявил, что новая теория более подтверждена. Вирус имеет животное происхождение, и не был распространен среди людей до первых 155 случаев в Ухани.

Оба исследования прошли экспертную оценку и опубликованы в журнале Science.

Как сообщал «Новый День», самыми популярными теориями происхождения SARS-CoV-2 стали утечка из лаборатории и заражение человека напрямую от летучих мышей. Ученые из Тайваня заявляли, что ранние мутации коронавируса нового типа заражали людей примерно за полгода до вспышки в китайском Ухане.

Москва, Наталья Рязанова

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