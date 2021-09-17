Ученые: Covid-19 заражал людей за полгода до вспышки в Ухане

Ученые в Тайване выяснили, что ранние мутации коронавируса нового типа заражали людей примерно за полгода до вспышки в китайском Ухане. Это открытие поможет в установлении источника пандемии.

Вирус SARS-CoV-2 проник в популяцию норок, и ученые проследили его развитие. Они сравнили ранний вариант Covid-19 и заражавший летучих мышей RaTG13, его прародитель. Специалисты учли время накопления мутаций в вирусе, поразившем норок, и определили срок появления коронавируса нового типа в популяции людей.

Оказалось, что предок Covid-19 циркулировал среди людей за полгода до массового выявления больных. Все это время он накапливал мутации, которые повышали его заразность и которые вызвали не просто эпидемию, а пандемию.

«SARS-CoV-2 уже пережил адаптивный естественный отбор в человеческой популяции», – говорится в статье ученых, опубликованной на портале bioRxiv.

Ученые надеются, что их теория будет проверена и признана достоверной. Это возможно после изучения оставшихся в архиве образцов анализов жителей Уханя, переболевших пневмонией летом 2019 года.

Статья не была рецензирована независимыми экспертами, ее не проверяли редакторы.

Напомним, существует несколько версий происхождения Covid-19. Самые популярные: прямое заражение от летучих мышей и утечка искусственного вируса из лаборатории. США обвинили китайскую биолабораторию в Ухане в запуске вируса в общество. Однако недавнее расследование разведки не дало однозначного ответа об источнике вируса.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний настаивает на ранней версии ВОЗ, что в республику вирус попал вместе с замороженными продуктами из других стран или регионов. ВОЗ и ряд ученых исключили лабораторное происхождение коронавируса нового типа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.09.21

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