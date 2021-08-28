Опубликован доклад разведки США о происхождении Covid-19. Реакция КНР: «Документ сфабрикован и неубедителен»

Разведка США обнародовала выводы по итогам расследования о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию. Несекретная часть документа опубликована на сайте офиса директора Национальной разведки США. Разведсообщество не смогло сделать однозначный вывод об источнике происхождения SARS-CoV-2, однако пришло к мнению, что Китай не разрабатывал вирус в качестве биологического оружия, а официальные лица КНР не знали о коронавирусе нового типа до того, как возникла первоначальная вспышка в Ухане.

В документе говорится, что разведслужбам США не удалось прийти к единой позиции о вероятном происхождении Covid-19, и их мнения по-прежнему расходятся. «Все разведывательные ведомства считают правдоподобными две гипотезы: естественное воздействие зараженного животного и инцидент, связанный с лабораторией», – отмечается в докладе.

При этом большинство ведомств полагают «с низкой долей уверенностью», что коронавирус не был создан при помощи генной инженерии, однако два из них считают, что «в любом случае не было достаточных доказательств для проведения такой оценки». Четыре ведомства разведсообщества и Национальный совет по разведке «с низкой степенью уверенности» считают, что SARS-CoV-2 передался человек от зараженного животного. Одно ведомство «с умеренной уверенностью» оценивает, что первый случай заражения человека, «скорее всего, был результатом инцидента, связанного с лабораторией».

Аналитики трех ведомств не смогли прийти к общему объяснению происхождения коронавируса, считая, что необходима дополнительная информация, причем некоторые аналитики отдают предпочтение естественному происхождению, другие – лабораторному происхождению, а некоторые считают обе гипотезы одинаково вероятными.

По мнению американской разведки, для установления точного источника происхождения коронавируса, скорее всего, потребуется сотрудничество Китая. Однако Пекин «продолжает препятствовать глобальному расследованию, сопротивляться обмену информацией и обвинить другие страны, в том числе США», – заявили авторы доклада. «Эти действия частично отражают собственную неуверенность правительства Китая в том, куда может привести расследование, а также его разочарование тем, что международное сообщество использует этот вопрос для оказания политического давления на Китай», – подчеркивается в документе.

Президент США Джо Байден тем временем заявил, что Вашинтон сделает все возможное, чтобы определить истоки пандемии для предотвращения новых опасных вспышек в будущем, и вновь обвинил Пекин в сокрытии информации о коронавирусе.

На доклад американской разведки отреагировало посольство КНР в США. В дипмиссии сочли документ сфабрикованным и научно неубедительным и заявили, что выяснением происхождения Covid-19 должны заниматься не эксперты в области разведки, а ученые.

В дипведомстве также отметили, что Китай не согласен и осуждает заявления о том, что Пекин не хочет делиться информацией о коронавирусе с мировым сообществом и препятствует расследованию. Дипломаты заявили, что КНР предоставила имеющуюся информацию и «полностью открыто и прозрачно» сотрудничала с ВОЗ. В китайском посольстве подчеркнули, что доклад основан «на презумпции вины» со стороны Пекина и нацелен на то, «чтобы сделать Китай козлом отпущения».

Ранее, в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает возможную связь между пандемией и утечкой коронавируса из лаборатории в Китае. Таким образом, он подверг сомнению выводы первой фазы расследования об источнике пандемии, в ходе которой спецкомиссия заключила, что искусственное происхождение SARS-CoV-2 крайне маловероятно. Пекин меж тем отказался следовать плану второй фазы расследования и призвал проверить работающие с вирусами лаборатории в США.

Добавим, в начале августа республиканцы из палаты представителей США заявили о лабораторном происхождении Covid-19 со ссылкой на собственное расследование. Парламентарии призвали ввести санкции в отношении ученых из института в китайском Ухане и должностных лиц компартии Китая.

Вашингтон, Наталья Петрова

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