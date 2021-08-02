США заявили об искусственном происхождении ковида и призвали ввести санкции

Члены палаты представителей США опубликовали результаты расследования, которое, по их мнению, доказывает лабораторное происхождение коронавирусной инфекции. Американские политики потребовали ввести санкции против китайских ученых и должностных лиц.

Доклад, подготовленный республиканцами, опубликовало издание The Hill. В документе отмечается, что утечка вируса могла произойти в сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как пишут в других исследованиях. Авторы доклада выразили полную уверенность в том, что собрали достаточное количество доказательств в пользу своей версии.

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии Covid-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии», – заявил главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Более того, американские политики считают, что китайские ученые проводили исследования «мутаций с приобретением функции», причем это делалось «в небезопасных условиях».

Маккол призвал конгресс ввести санкции в отношении ученых уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, которые якобы допустили вспышку коронавируса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.08.21

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