Глава ВОЗ допустил происхождение Covid-19 из лаборатории в Ухане

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что пандемия могла случиться из-за утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Чиновник признал, что эту версию исключили слишком рано.

«Я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти… Нам нужна прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии», – приводит слова Гебрейесуса Associated Press.

Глава ВОЗ призвал власти Китая быть более открытыми и предоставить больше данных по работе лаборатории в Ухане, в том числе те, которые еще не были обнародованы. По мнению чиновника, только полная открытость всех участников расследования поможет установить происхождение Covid-19.

Напомним, в конце марта ВОЗ объявила основной версию передачи коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Гипотезу об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане комиссия оценила как «крайне маловероятную».

Работавшая в уханьской лаборатории вирусолог Даниэль Андерсон поддержала мнение ВОЗ о естественном происхождении коронавируса, но не исключила, что он мог распространиться из лаборатории.

США уже пригрозили Китаю изоляцией в случае отказа сотрудничать в расследовании о происхождении коронавируса. Пекин призвал не политизировать вопрос источника пандемии.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 15.07.21

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