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Понедельник, 29 марта 2021, 14:24 мск

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ВОЗ озвучила выводы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2

Наиболее вероятной версией возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2 является его передача человеку от летучих мышей через животное-посредник, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые провели исследование совместно с китайскими учеными. Об Этом сообщает Associated Press.

Гипотезу об утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане комиссия оценила как «крайне маловероятную». Всего в докладе ВОЗ содержится несколько версий возникновения коронавирусной пандемии. Несмотря на то, что самой вероятной версией признала гипотеза о животном-посреднике, нельзя исключать и прямой передачи коронавируса от летучих мышей человеку, считают эксперты.

«Ближайший родственник вируса был обнаружен у летучих мышей, которые, как известно, являются носителями коронавирусов. Однако в докладе говорится, что «эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что наводит на мысль о недостающем звене», – указано в материале.

Москва, Иван Гридин

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