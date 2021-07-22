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NewDayNews.ru

Четверг, 22 июля 2021, 08:36 мск

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Китай отказался следовать плану ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай не будет придерживаться плана второй фазы расследования причин возникновения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Формулировки в документе в Пекине посчитали неуважительными по отношению к науке. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану, – заявил замглавы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь. – Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает возможную связь между пандемией и утечкой коронавируса из лаборатории в Китае. Таким образом, он подверг сомнению выводы первой фазы расследования, в ходе которой специальная комиссия заключила, что искусственное происхождение SARS-CoV-2 крайне маловероятно.

Версию об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии активно продвигают США. В свою очередь китайские власти неоднократно называли эти предположения клеветой и заговором. На днях стало известно, что жители Китая подписали открытое письмо в ВОЗ с требованием проверить американскую биологическую лабораторию, в которой исследуют опасные вирусы и биохимическое оружие.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.07.21

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