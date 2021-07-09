Ученые доказали происхождение Covid-19 вне лаборатории

Международная команда ученых заявила о естественном происхождении коронавирусной инфекции. Версия о том, что Covid-19 вывели в лаборатории, названа бездоказательной.

Авторы исследования нашли связь коронавируса с рынками в Китае, на которых продают животных, но не с искусственной средой. Они привели в пример предыдущие вспышки коронавирусов, которые имели зоонозное происхождение.

В то же время более 20 исследователей не смогли найти следы Covid-19 до начала пандемии в Ухане, хотя в случае утечки из лаборатории вирус обязательно «засветился» бы.

«Нет никаких доказательств, что ранние случаи имели связь с Уханьским институтом вирусологии. Также нет доказательств того, что институт располагал прародителем SARS-CoV-2 или проводил с ним опыты до начала пандемии», – говорится в исследовании, опубликованном на портале Zenodo.

Так ученые сделали вывод, что пандемия Covid-19 имела естественное происхождение.

Как сообщал «Новый День», ВОЗ тоже навала маловероятной версию искусственного происхождении вируса. А вот власти США считают, что причиной возникновения Covid-19 стала утечка из лаборатории в Ухане, и требуют открыть им доступ для расследования. И даже пригрозили Китаю изоляцией в случае создания препон.

Китай же призвал не политизировать поиски источника заражения коронавирусом, чтобы не затруднять борьбу с пандемией.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 09.07.21

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