Китайцы просят ВОЗ проверить биолабораторию США

Жители Китая подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием проверить американскую биологическую лабораторию, в которой исследуют опасные вирусы и биохимическое оружие. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Организация намерена провести проверки в лабораториях, располагающихся неподалеку от тех мест, где были выявлены первые случаи заражения.

Жители КНР считают, что ВОЗ стоит обратить внимание не только на китайские исследовательские учреждения, но и на другие лаборатории, которые изучают опасные вирусы или биохимическое оружие. В частности, в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде. В учреждении хранятся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа и другие.

Китай разрешил западным ученым провести расследование на территории страны, чтобы установить причины появления коронавируса. Однако американские власти засекретили информацию об утечке в Форт-Детрик, которая произошла осенью 2019 года до начала эпидемии Covid-19.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.07.21

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