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Вторник, 31 августа 2021, 08:37 мск

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Китай допустил завоз в страну коронавируса через замороженные продукты

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не исключает, что коронавирус мог попасть в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По словам представителя CDC Ма Хуэйлай, после вспышки в апреле прошлого года наблюдались всплески заболевания в Пекине и Даляне. Эпидемиологические исследования подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи.

Ранее с подобным предположением выступили специалисты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань. Однако комиссия назвала такую версию лишь возможной, а приоритетной посчитала передачу коронавируса человеку от летучих мышей.

В свою очередь в Вашингтоне продолжают настаивать на искусственном происхождении коронавирусной инфекции. Разведслужбы США на прошлой неделе представили президенту Джо Байдену доклад о возникновении SARS-CoV-2. Однако в документе нет четких выводов о том, откуда взялся патоген.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 30.08.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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