Американские разведчики не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса

Разведслужбы США представили президенту Джо Байдену доклад о происхождении коронавирусной инфекции. Однако в документе нет четких выводов о том, откуда взялся патоген. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Авторы доклада так и не пришли к единому мнению по вопросу возникновения коронавируса. Нет в документе окончательного вывода о том, развился ли возбудитель в животном и потом передался человеку, или был выращен искусственно и распространился в результате утечки из лаборатории.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь прокомментировал информацию о подготовке доклада разведкой США о происхождении коронавируса. По мнению Вэньбиня, документ будет представлять собой компиляцию информации, призванную «переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств». Китайский дипломат призвал проявить солидарность в поиске источников происхождения коронавируса, а не «искать козла отпущения».

Ранее администрация президента США заявила о том, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Тогда Байден отметил, что разведсообщество объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу. При этом американский лидер попросил разведку «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать о результатах в течение 90 дней.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.08.21

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