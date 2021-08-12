Разведка США не нашла ответа о происхождении Covid-19

Американские разведслужбы не смогли однозначно определить источник коронавируса нового типа, который вызвал пандемию. Актуальными остаются две теории происхождения вируса: в лаборатории в Ухане и естественная мутация от животных.

Белый дом дал три месяца на расследование, и срок истекает в конце августа. В предварительном отчете нет ясного ответа о том, как началась пандемия, передает CNN со ссылкой на источник. Собеседник допустил, что отчет может измениться к моменту, когда его покажут властям.

Как сообщал «Новый День», республиканцы из палаты представителей США заявили о лабораторном происхождении Covid-19 со ссылкой на собственное расследование. Парламентарии призвали ввести санкции в отношении ученых из института в китайском Ухане и должностных лиц Коммунистической партии Китая.

Ранее ВОЗ проверила лабораторию и не нашла следов утечки, но позже глава организации допустил, что вирус мог быть создан искусственно. Китай отказался следовать плану второй фазы расследования об источнике пандемии и попросили проверить работающие с вирусами лаборатории в США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 12.08.21

Брокеров Нью-Йоркской фондовой биржи обязали пройти вакцинацию от Covid-19. / Вице-губернатор Креков объяснил причину высокой смертности от Covid-19. / В уральских селах люди охотнее прививаются, чем в городах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»