Показатель госпитализаций с Covid-19 вырос на треть за неделю

Показатель госпитализации россиян с Covid-19 на 100 тыс. населения за прошедшую неделю достиг 6,8. Это на 32,3% больше, чем неделей ранее, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в стационары попали 836 россиян с подтвержденным Covid-19.

«Число госпитализаций снизилось на 14,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах РФ, снижение – в 47 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки подтверждено 36 летальных исходов.

Медики выявили Covid-19 у 10 824 человек за последние 24 часа, что на 1,6 тыс. человек меньше предыдущего дня (12 498 человек). Почти треть новых случаев зарегистрировали в Москве – 3062, вполовину меньше в Санкт-Петербурге – 1711.

Число заболевших на 100 тыс. населения на прошлой неделе составило 50,2. За минувшие семь дней показатель вырос на 67,6%. Заболеваемость увеличилась в 74 субъектах РФ, и в 12 рост обогнал средние по стране цифры.

За сутки 6 077 человек выписаны в связи с выздоровлением, что на 0,3% выше предыдущего дня.

Москва, Наталья Рязанова

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