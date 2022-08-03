Песков допустил введение обязательной вакцинации в связи со вспышкой Covid-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил повторное введение дополнительных антиковидных мер, в том числе обязательной вакцинации от Covid-19.

Правительство и президент РФ Владимир Путин ежедневно получают информацию о ситуации по коронавирусу. В случае быстрого роста числа заболевших глава государства может возобновить оперативные совещания по этому вопросу, добавил Песков.

Также могут вернуться и дополнительные защитные меры против распространения Covid-19. В Кремле данные меры не отменены и продолжат действовать.

«Они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», – цитирует Пескова ТАСС.

На 3 августа суточный прирост больных в России составил 14 638 человек. За сутки 2 038 человек с подтвержденным Covid-19 попали в стационары в России.

Москва, Наталья Рязанова

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