Число новых случаев Covid-19 в России подскочило на 5 000 за сутки

В России выявили скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировано 14 638 новых случаев. Накануне новых больных было на пять тысяч человек меньше (9 560).

Более трети выявленных случаев приходится на Москву – 5720. В Петербурге зарегистрировали 1781 новых больных, в Подмосковье – 906.

За сутки 2 038 человек с подтвержденным Covid-19 попали в стационары в России. Суточный прирост пациентов ковидариев продолжает расти, и нынешний на 3,9% больше, чем днем ранее.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 45. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписаны 10 266 человек за сутки. Это на 19,7% больше, чем накануне. Подтверждено 43 летальных исхода.

Как сообщал «Новый День», показатель госпитализации россиян с Covid-19 на 100 тыс. населения за прошедшую неделю достиг 6,8. Это на 32,3% больше, чем неделей ранее.

Москва, Наталья Рязанова

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