КНДР обвинила Южную Корею в завозе Covid-19

КНДР пригрозил властям Южной Кореи уничтожением, если продолжится завоз Covid-19 в Северную Корею. Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Е Чен заявила, что Сеул отправляет в их страну листовки и вещи, через которые распространяется вирус.

«Если враг продолжит совершать опасное деяние, способное завозить вирус в нашу Республику, то мы ответим уничтожением не только вируса, но и южнокорейских правителей», – приводит ее слова ЦТАК.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о полной победе над Covid-19 в стране во время Общереспубликанского заседания по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы. Он также отметил, что вирус был завезен в КНДР извне.

«Ким Чен Ын торжественно объявил победу в войне с завезенным в нашу страну коронавирусом и за защиту жизни и здоровья народа», – говорится в сообщении ЦТАК.

В министерстве объединения Южной Кореи назвали безосновательными заявления о намеренном завозе коронавируса с южнокорейской территории в КНДР. Сеул выразил «глубокое сожаление по поводу наглых угроз Северной Кореи, основанных на неоднократных безосновательных заявлениях о притоке коронавируса», сказал представитель министерства агентству «Ренхап».

Напомним, вспышка коронавируса в КНДР случилась в начале мая. До этого Пхеньян утверждал, что в стране не было случаев заражения Covid-19. К концу мая количество больных достигло 3 064 880 человек при общей численности населения в стране в 25,8 млн жителей.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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