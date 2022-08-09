В России удвоилось число госпитализированных с Covid-19. Возвращать ограничения не нужно – Роспотребнадзор

В России суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается второй день подряд. За минувший день в стране выявлено 16 325 новых случаев заражения, что на 1 537 меньше, чем накануне, свидетельствуют данные федерального оперштаба. В то же время количество госпитализаций за сутки выросло более чем вдвое, а показатель суточной смертности от ковида стал максимальным с июня. Меж тем в Роспотребнадзоре пока не считают нужным возвращать антиковидные ограничения.

За последние 24 часа в больницы попали 2 574 пациента с Covid-19. Это на 105,6% больше по сравнению с предыдущим показателем (1 252). «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны», – уточнили в оперштабе.

Суточная смертность от ковида при этом немного выросла. За 24 часа подтверждено 60 летальных исходов. Накануне сообщалось о 45 смертях среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем за сутки полностью выздоровели 13 092, что в полтора раза больше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Роспотребнадзора, на территории РФ в настоящее время распространение получили подварианты штамма «Омикрон» BA.4 и BA.5. За последние две недели из общего числа проанализированных образцов коронавируса 92,71% приходятся на сублинии BA.4/BA.5. При этом был выявлен только один случай заражения новой разновидностью «омикрон»-штамма BA.2.75 («Кентавр»), который считается более заразным. Остальные отнесены к подвариантам штамма «Омикрон» BA.1 (0,31%) и BA.2 (6,68%).

Несмотря на рост заболеваемости Covid-19 за минувшую неделю почти на 60% и распространение новых вариантов штамма «Омикрон», в Роспотребнадзоре не считают необходимым возвращать антиковидные ограничительные меры. «На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «Омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», – говорится в сообщении. Напомним, ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса, были отменены в России с 1 июля.

При этом в ведомстве по-прежнему рекомендуют лицам из групп риска – пожилым людям и больным хроническими заболеваниями – носить маски в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

Москва, Наталья Петрова

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