В России впервые с марта выявлено более 23,7 тыс. новых случаев Covid-19

В России зафиксирован резкий прирост суточных заражений коронавирусом. За минувший день в стране выявили 23 771 заболевшего Covid-19 – это максимум с 26 марта текущего года. По сравнению с предыдущими сутками число новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 7 446 (+45,6%), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Накануне сообщалось о 16 325 заразившихся.

Выросло и число госпитализаций: за прошедшие сутки в больницах оказались 2 666 пациентов с ковидом, что 3,6% больше предыдущего показателя (2 574).

В то же время суточное количество смертей от коронавируса сократилось. Так, за вчерашний день было подтверждено 56 летальных исходов – на четыре меньше по сравнению с 9 августа. За сутки выздоровели 14 552 человека.

Наибольший суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией отмечен в Москве – 8 608 заразивших, в Петербурге (2 894) в Московской области (1 525), а так в Краснодарском крае (775) и в Ленинградской области (525).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 770 657 случаев Covid-19, от инфекции скончались 382 902 человека.

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, необходимости в возвращении антиковидных мер в стране пока нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»