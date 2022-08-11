В России нашли гибрид «омикрона» и «дельты» – новый вариант Covid-19

Ученые выявили в Санкт-Петербурге новый вариант коронавируса, мутировавший из штаммов «дельта» и «омикрон». Новую инфекцию пока не встречали нив одной другой стране, и ее свойства не изучены, заявил американский ученый-генетик Дмитрий Прусс.

«Российский дельтакрон» имеет уникальное сочетание геномов «омикрона» и «дельты». Его обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Ученые удивились, ведь дельта-штамм практически исчез.

«Первые из них появились в базах в начале июля. К концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», – рассказал ученый РБК.

Исследователи отметили, что «дельта» вызывал сильную пневмонию, а «омикрон» почти потерял это свойство. На что способен новый гибрид Covid-19, только предстоит выяснить. Прусс посоветовал российским медикам чаще загружать отчетность в мировые базы. Чем больше будет данных, тем скорее специалисты смогут рекомендовать меры для защиты от конкретной разновидности коронавируса.

Накануне в России впервые с марта зафиксирован резкий прирост суточных заражений коронавирусом. Медики выявили 23 771 заболевшего Covid-19, что на 45,6% больше, чем днем ранее.

Москва, Наталья Рязанова

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