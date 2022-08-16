Число госпитализированных с Covid-19 в России за сутки скакнуло более чем вдвое

Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России падает второй день подряд, однако остается выше отметки в 23 тыс. случаев. За последние 24 часа в стране выявлено 23 909 заболевших Covid-19, сообщает федеральный оперштаб. Это на 1 364 меньше, чем днем ранее.

Вместе с тем число госпитализаций пациентов с ковидом за сутки выросло более чем вдвое: в больницы попали 3 411 человек, тогда как в предшествующие сутки был госпитализирован 1 581 заболевший.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны», – сообщили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 59 смертей среди больных Covid-19. Накануне сообщалось о 53 летальных исходах.

В то же время выздоровело 20 583 человека – на 33,6% больше в сравнении с предыдущим показателем.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 18 931 140 заболевших ковидом. От последствий инфекции скончались 383 237 человек.

Напомним, за минувшую неделю заболеваемость Covid-19 в РФ выросла на 49,2% в сравнении с предыдущей неделей. Глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам снова носить маски и призвал людей из групп риска пройти ревакцинацию.

Москва, Наталья Петрова

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