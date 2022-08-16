Минздрав призвал носить маски и прививаться от Covid-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал россиянам снова носить защитные маски в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Людей из групп риска он призвал пройти ревакцинацию от Covid-19.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались», – приводит слова министра «Интерфакс».

Мурашко подчеркнул, что ревакцинация особенно важна для россиян с хроническими заболеваниями и пожилого возраста – старше 50 лет.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ выросла на 49,2% в сравнении с предыдущей неделей. В 84 регионах увеличилось число инфицированных, а в 18 из них показатель выше среднего по стране.

Бурятия стала первым регионом России, где вернули обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

Москва, Наталья Рязанова

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